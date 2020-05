Si accascia mentre è al lavoro, morto 45enne in cantina vinicola

Operaio di un'azienda agricola deceduto in cantina, accertamenti in corso

„Sarà disposta l'autopsia sul cadavere di un uomo, impiegato in una aziende vitivinicola di Savignano sul Panaro, nel modenese, morto improvvisamente mentre era sul posto di lavoro.

Come riporta Modenatoday il fatto si è verificato poco prima delle ore 13. Secondo i primi accertamenti l'uomo, un 45enne italiano residente nel bolognese, operaio dipendente dell’azienda, ha perso conoscenza mentre era impegnato in un'operazione di travaso del vino in una cisterna.

Inutile che il tentativo di rianimazione del personale del 118, che infine ne ha constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti la Medicina del Lavoro ed i militari della stazione Carabinieri di Savignano sul Panaro.

