Morto il grande coreografo Lindsay Kemp: Artefiera lo ospitò nel 2016

Se n'è andato a 80 anni il grande coreografo e danzatore Lindsay Kemp. E' morto in Italia, a Livorno, dove si trovava per mettere in piedi un laboratorio.

Nell'edizione 2016, Kemp inaugurò ArteFiera con un omaggio a David Bowie, con il quale collaborò in "Ziggy Stardust".

Era nato a Cheshire, nel nord-ovest dell'Inghiltertra, il 3 maggio del 1938.