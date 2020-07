E' morto l'imprenditore Loris Meliconi, inventore del "guscio" salva telecomando

E' morto l'imprenditore Loris Meliconi, patron dell'omonima azienda di Granarolo Emilia che ha inventato, tra l'altro, il guscio salva-telecomando reso celebre da uno spot televisivo in cui veniva fatto rimbalzare. Aveva novant'anni.

L'azienda Meliconi, nata nel 1967, ha sempre realizzato soluzioni e idee innovative per la vita casalinga quotidiana, come ad esempio la "scopa-gomma", arrivando negli ultimi anni alle smart tv, agli accessori audio-video come cuffie e auricolari di design studiati per il mobile. Il suo primo prodotto fu il porta pane con la serrandina in lamiera che era in ogni casa negli anni Settanta.

Loris Meliconi, classe 1930, è stato il portiere della Pistoiese in serie C fino a 32 anni quando smise di giocare a calcio e iniziò con le invenzioni per la casa. L'azienda ora è guidata dai figli Patrizia e Riccardo.