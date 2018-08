Turista bolognese muore in vacanza: annegato al lago a 51 anni

Tragedia per un bolognese in vacanza.Si è tuffato nelle acque del lago e non è più riemerso. la tragedia si è consumata a Lavarone nel pomeriggio di ieri, 20 agosto. Luca Tamburini, bolognese, 51 anni, si trovava in vacanza in Trentino con la moglie ed i figli. Verso le 14 ha detto alla famiglia di voler attraversare a nuoto lo specchio d'acqua, ma purtroppo non è mai arrivato sulla sponda opposta.

Come si legge su TrentoToday, non vedendolo riemergere la moglie ha chiamato il 112. Immediate le operazioni di ricerca, con i sommozzatori del Corpo permanente di Trento trasportati sul posto in elicottero. Lo specchio d'acqua sull'Altopiano di Lavarone ha una profondità massima di circa 17 metri, ma i fondali sono noti per essere particolarmente limacciosi, e le acque molto torbide. Sei ore più tardi il tragico epilogo delle ricerche.