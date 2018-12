Lutto nel calcio: morto Luigi Radice, allenò anche il Bologna Fc

Si è spento a 83 anni Luigi 'Gigi' Radice, allenatore noto soprattuto per aver allenato Milan e Torino, ma anche per aver guidato la formazione Rossoblu nella stagione '80/'81 e '90/'91. Radice è morto a Milano stamane, dopo una lunga malattia. Nella prima direzione dell'undici bolognese Radice capovolse un campinato fino ad allora impietoso, facendo arrivare il Bologna a chiudere settimo in campionato. Di ben diverso tenore la seconda panchina, dove a nulla valsero i cambi di formazione, con i Rossoblu di fatto già condannati alla retrocessione.