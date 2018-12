Incidente domestico mortale: cade mentre lavora in casa, perde la vita a 54 anni

E' stato ritrovato esanime da alcuni vicini di casa, che però in un primo momento non avrebbero sentito niente. Maurizio Manuelli, 54 anni, è morto ieri mattina, cadendo per una ventina di metri dall'appartamento dove risiedeva, al quinto piano di uno stabile di via Calvart.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bologna, intervenuti sul posto dopo il ritrovamento del corpo, le cause sarebbero da attribuire a un incidente domestico: l'uomo stava infatti prendendo delle misure all'incasso della finestra, propedeutiche all'installazione di una zanzariera.

Si escludono quindi cause violente. Al momento dell'incidente il 54enne, impiegato come operaio, era solo in casa. Il corpo dell'uomo è stato trovato in una zona nascosta dell'area garage, vicino a una rampa.