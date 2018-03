Lavora sulla linea ferroviaria, operaio muore fulminato: aperta inchiesta

Altra morte sul lavoro. Dopo il 50enne falciato mentre lavorava in autostrada, stanotte un altro operaio ha perso la vita mentre effettuava dei lavori di manutenzione per la rete ferroviaria nel nodo bolognese.

La tragedia è avvenuta intorno all’1.40 di questa notte. La vittima, un 56enne di Napoli - come riferisce una nota di FSI - era impiegata per una ditta appaltatrice. L'uomo è deceduto dopo essere rimasto folgorato durante alcuni lavori di manutenzione della linea elettrica nei pressi di Bivio Navile.

Per accertare le cause dell’incidente è stata avviata un’inchiesta interna. Così fanno sapere dalle Ferrovie dello Stato, aggiungendo che "la Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.". Accertamenti sono in corso anche da parte della Polizia ferroviaria per conto del Pm Bruno Martorelli, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.