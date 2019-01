Tragedia a Casalecchio, uomo trovato morto nel parco

Il cadavere di un 38enne cittadino ucraino, V.K., è stato rinvenuto nel parco Villa Zanardi, a Casalecchio. A scoprire il corpo, vicino a una delle panchine con tavoli del parco, intorno alle 22 di sera del 7 gennaio scorso, proprio un conoscente dell'uomo.

I due, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Casalecchio, all'ora di pranzo si erano infatti trovati insieme ad altri connazionali per festeggiare il Natale ortodosso, con cibi e bevande allestiti sui tavolini. Dopo la fine della festa, nel tardo pomeriggio, tutti si erano allontanati. La madre dell'uomo però non lo ha visto rientrare nell'abitazione che condividevano e ha chiamato i suoi contatti tra gli amici della compagnia per avere informazioni. Uscito per cercarlo, l'amico ha trovato il 38enne esanime, accasciato a un lato delle panchine e non ben visibile dalla passeggiata del parco.

Dopo aver espletato tutti gli accertamenti del casoa, il medico legale ha compiuto un primo esame clinico: nessun segno di violenza sul corpo dell'uomo, probabilmente stroncato da un malore dopo la festa.