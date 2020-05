Lutto all'Alma Mater: morto a 55 anni il professor Federicomaria Muccioli

E' morto oggi, 14 maggio, il professor Federicomaria Muccioli, insegnante di Storia Greca al dipartimento di Storia Culture Civiltà (DISCI) dell'Alma Mater e Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze storiche e archeologiche. memoria, civiltà e patrimonio.

"Federico mancherà soprattutto alla sua famiglia, la moglie Manuela (il suo "faro di Alessandria" in questi anni, come ha scritto nel dedicarle uno dei suoi ultimi libri, "Storia dell’Ellenismo") e le due figlie Bianca e Ilaria. Ci resteranno i suoi libri che continueremo a leggere, e in particolare "La storia attraverso gli esempi" in cui hanno trovato sintesi le sue passioni: la storia e il racconto esemplare - dicono i colleghi - E’ un titolo da cui traspare l’infinita passione per i classici e l’autore che più di tutti li ha tramandati verso la contemporaneità: Plutarco letto dagli umanisti, dai giacobini francesi e gli intellettuali italiani del Risorgimento. Federico era costantemente affascinato dal rapporto tra le storie individuali, a volte sofferte e incomprese, le biografie dei singoli rispetto ai grandi eventi e le vicende della storia. Le esplorava negli antichi e nella contemporaneità, come quando ha studiato la vita, e la morte, del ciclista Marco Pantani (e lui stesso era ciclista: tutti lo ricordano a Delfi quando seguiva e spesso precedeva in bicicletta i colleghi convegnisti che si spostavano con un pullman). Se la storia, particolare o universale, si conosce e comprende attraverso gli esempi, il professor Federicomaria Muccioli è stato un esempio importante per tutti i colleghi, gli amici, i collaboratori, gli studenti che lo hanno conosciuto e incontrato. Come una delle Vite di Plutarco ci sarà tempo e modo, in futuro, per raccontarla e conservarne la memoria preziosa: pur nel dolore della perdita, la sua famiglia ne sia orgogliosa”.