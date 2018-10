Lutto all'Alma Mater: muore il Prof. Pierpaolo Giannoccolo, aveva 43 anni

Un infarto lo ha stroncato a soli 43 anni. Pierpaolo Giannoccolo, professore al Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna è morto ieri mattina nella sua abitazione.

Nato a Brindisi il 18 Dicembre del 1975, studia e si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, poi un master in Economia e Finanza Internazionale, fino all'esperienza in Belgio dove nel 2002 frequenta il Master of Arts in Economics, presso l'Università di Lovanio. Poi il dottorato a Bologna, con una tesi sul "brain drain", la cosidddetta fuga di cervelli.

Proprio gli studi sul tema lo ha reso famoso in ambito accademico ed è diventato uno dei maggiori esperti non solo in Italia. A 34 anni è docente a Bologna, ma ha insegnato anche a Barcellona, in Francia alla Sorbona e al Politecnico di Parigi, nel Regno Unito, a Southampton e Glasgow e alla Bicocca di Milano. I funerali si terranno sabato 20 ottobre nella Chiesa Ortodossa “San Nicola” di Brindisi.