Lutto in casa Virtus, morto ex presidente Romano Bertocchi

E' morto ieri a 90 anni Romano Bertocchi ex presidente della Virtus. A darne notizia è la società, in una nota. "Virtus Pallacanestro Bologna e tutta la famiglia bianconera si uniscono al cordoglio per la scomparsa" si legge ancora.

Bertocchi presidente dal 2004 al 2011, guidò le Vu nere in uno dei periodi più difficili di risalita dopo il crac del 2003, e si dimise otto anni dopo in polemica proprio con Claudio Sabatini per l'ingaggio di Alessandro Finelli, ex Fortitudo.

I funerali di Bertocchi si terranno all'inizio della prossima settimana. La società fa sapere che, in occasione delle gare in programma sabato 9 novembre e domenica 10 novembre, Virtus Segafredo Bologna osserverà un minuto di raccoglimento in ricordo del suo ex Presidente e grande tifoso.