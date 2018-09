Forte odore dall'abitazione, trovato cadavere a San Lazzaro

Il cavadere di un uomo è stato rinvenuto oggi poco dopo pranzo in via Samoggia a San lazzaro: da quanto si apprende si tratta di un uomo sulla cinquantina, di cui non si avevano notizie da giorni. A lanciare l'allarme un residente, che insospettito da "uno strano" odore ha allertato le autorità.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia municipale, che hanno sfondato una finestra per accedere all'interno di un'abitazione al primo piano, seguiti immediatamente dall'arrivo da una squadra dei Vigili del fuoco. Le indagini devono stabilire se la morte è avvenuta per cause naturali, o se invece si possa trattare di altro, come una possibile overdose.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione e il magistrato di turno per i dovuti rilievi. Indagini sono ancora in corso. L'uomo da tempo viveva da solo, e la sua morte risalirebbe ad almeno cinque giorni fa.