Lutto nel mondo della cultura: è morto lo storico Andrea Emiliani

Aveva 88 anni lo storico dell'arte Andrea Emiliani, morto questa mattina in ospedale, dove era ricoverato da un paio di mesi. "Bologna piange la scomparsa di Andrea Emiliani, straordinario uomo di cultura", ha scritto il sindaco Virginio Merola. Emiliani "ci ha insegnato a conoscere l'arte, soprattutto ci ha insegnato che l'arte può e deve essere popolare e accessibile a tutti. Questo ha fatto nella sua vita di studioso, di critico profondo da Raffaello ai Carracci, da Guido Reni a Morandi, a Federico Barocci di cui era il massimo esperto mondiale".

Il Comune di Bologna gli conferì l'Archiginnasio d'Oro: "Oggi che Emiliani ci lascia penseremo a come ricordarlo ancora tra noi, come se ci potesse accompagnare ancora tra le bellezze della nostra città", scrive Merola. Emiliani "ha dato tanto alla nostra terra, alla nostra cultura, alla nostra città. Ci ha insegnato che il museo è uno spazio aperto, che la città e l'ambiente sono museo vivo e da vivere. L'arte l'ha portata davvero ovunque e l'ha fatta uscire in strada, tra le persone".

Si era schierato contro la trasformazione dell'ex Monte di pietà di via Indipendenza, accanto alla cattedrale di San Pietro, in un negozio con ristorante.