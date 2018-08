Trovato morto in piscina, era in vacanza alle Antille

Un bolognese di circa 60 anni è stato ritrovato cadavere dentro la piscina di un villaggio turistico, nelle antille francesi. A darne notizia è il quotidiano locale Franceantilles.

L'uomo, arrivato con la moglie e i quattro figli mercoledì scorso nel dipartimento d'oltremare francese dell'isola di Guadalupe avevano appena preso possesso di una casa vacanze, vicino Bouillante.

Sarebbe stata la moglie dell'uomo richiamata dalle urla di una perosna che però non è stata identificata. La donna e i figli savrebbero subito soccorso il 60enne, praticando anche delle manovre rianimatorie, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sui fatti sta indagando la gendarmeria locale, ma si tendono a escludere cause violente. E' stata disposta l'autopsia.