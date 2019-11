Scomparso nella notte, ritrovato morto in un campo

E' stato trovato morto in un campo poco lontano dal centro abitato di Monteveglio, comune di Valsamoggia, un uomo di 51 anni. Del soggetto, cittadino italiano e residente in zona, non si avevano più notizie da venerdì sera. A dare l'allarme, alcuni conoscenti.

Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, i carabinieridella zona e il soccorso Alpino. Il corpo senza vita è stato trovato nella tarda mattinata, in un'area verde che costeggia il torrente Samoggia. Da un primo esame medico, sembra che la causa della morte sia riconducibile all'ipotermia.