Cade dalle scale durante vacanza, morto a 30 anni

Un uomo di 30 anni, A.C., è morto dopo giorni di agonia all'ospedale in seguito a una caduta dalle scale di un palazzo di via Marconi a Bologna. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. Il giovane deceduto sarebbe stato in compagnia della fidanzata, in vacanza sotto le Torri per qualche giorno, ospiti in un Bed & Breakfast.

Secondo quanto ricostruito finora l'allarme è stato dato dalla sua compagna intorno alle 18:30 di domenica, e la donna avrebbe assistito alla scena. Subito dopo l'incidente il 30enne è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno portato all'ospedale Maggiore in condizioni già molto gravi. Dopo quattro giorni di agonia, il 30enne, originario di Firenze ma residente a Castiglione della Pescaia (Grosseto) e di mestiere barista, è deceduto. I parenti, arrivati dalla Toscana per assistere il ragazzo in ospedale, avrebbero presentato denuncia.