Coronavirus, viaggio virtuale nella mostra National Geographic dedicata alle donne | VIDEO

Online sui canali social di Genus Bononiae. Musei nella città il primo dei video di Marco Cattaneo, Direttore del National Geographic Italia, alla scoperta della mostra "Women. Un mondo in cambiamento" nell'Oratorio di Santa maria della Vita a Bologna, sospesa a causa dell'emergenza sanitaria.

Oltre 70 fotografie dagli storici archivi del National Geographic documentano la condizione femminile nel mondo nel corso di circa un secolo: in ogni video, Cattaneo racconterà le storie dietro alle singole immagini.

Il percorso espositivo è articolato in sei sezioni: Beauty/Bellezza, Joy/Gioia, Love/Amore, Wisdom/Saggezza, Strength/Forza, Hope/Speranza; si parte con il ritratto di una donna afghana in burqa integrale rosso che trasporta sulla testa una gabbia di cardellini, potente metafora di oppressione, contrapposta all’immagine di libertà e bellezza di una ragazza in pausa sigaretta a Lagos, in Nigeria, le due foto scelte per la locandina di mostra.

Ogni settimana i video di Cattaneo offriranno dunque l’opportunità di conoscere da vicino lo straordinario lavoro reportistico e archivistico della storica testata, a 100 anni dalla concessione del diritto di voto alle donne negli Stati Uniti, la mostra riflette sul passato, presente e futuro delle donne illustrandone alcuni aspetti e incentrandosi sugli obiettivi di sviluppo che le vedono al centro di ogni processo di crescita sociale, politica, economica.

Ogni immagine ritrae alcuni aspetti dell’esistenza femminile e mostra al pubblico come la figura della donna e la sua rappresentazione si è evoluta nel tempo. Così le immagini festose delle ballerine di samba che si riversano nelle strade durante il carnevale di Salvador da Bahia si alternano a quelle delle raccoglitrici di foglie di the in Sri Lanka.

Una sezione di mostra è dedicata a Portraits/Ritratti, scatti intimi e biografie di un gruppo di donne iconico, attiviste politiche, scienziate e celebrità intervistate dal National Geographic per un numero speciale della rivista pubblicato nel novembre 2019, ai tempi della prima donna alla direzione del giornale Susan Goldberg. Tra i ritratti quelli di Nancy Pelosi Speaker della Camera dei rappresentanti in America, la conduttrice Oprah Winfrey, il Primo Ministro neozelandese Jacinda Ardern e la Senatrice a vita Liliana Segre.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Bologna. Main sponsor della manifestazione è Stefauto; sostengono l’iniziativa anche Coop Alleanza 3.0, BPER Banca, Anaci Bologna e Lloyds Farmacia.