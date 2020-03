Doisneau a Palazzo Pallavicini: la mostra in anteprima | VIDEO

Il coronavirus non ferma la cultura: a Pallazzo Pallavicini da domani, e fino al 21 giugno, c'è la mostra dedicata al fotografo francese Robert Doisneau, celebre per la foto Le baiser de l'hotel de ville. Le opere sono 143, scelte direttamente dalle figlie di Doisneau che hanno visionato 450mila negativi.

Gli ingressi, come da decreto, saranno ridotti, in media una settantina di persone in meno. "Si entrerà massimo 120 per volta – afferma Chiara Campagnoli di Palazzo Pallavicini – parliamo di uno spazio di 900 metri quadri, quindi non credo ci sarà nessun problema. Ci sarà un collaboratore che in sala controllerà le distanze – continua – ma sta al buon senso di tutti riuscire a visitare la mostra in tutta sicurezza. All'ingresso, comqunue, ci sono tutti i cartelli e le informazioni: disinfettante per le mani compreso".