Moto che sfrecciano, manovre pericolose e rumore: al vaglio una "soluzione" per la Futa

Estate da incubo sulla Futa, dove soprattutto nel weekend sfrecciano i moticiclisti: velocita' elevate, sorpassi pericolosi, eccessivo rumore. Una situazione che coinvolge 4.288 cittadini residenti ad un raggio di 250 metri dalla strada verso il passo appenninico verso Firenze e la Toscana.

Il punto e' stato fatto ieri pomeriggio in Citta' Metropolitana, dove erano presenti i sindaci del bolognese Franca Filippini (Pianoro), Fabrizio Morganti (Loiano) e Barbara Panzacchi (presidente dell'Unione Savena Idice e sindaco di Monghidoro). Con loro il consigliere delegato alla Mobilita' sostenibile e Viabilita' Marco Monesi, i tecnici della viabilita' di Palazzo Malvezzi e della polizia locale metropolitana.

Durante l'incontro, dedicato appunto alle "criticita' legate all'utilizzo improprio" della provinciale 65, sono state esaminate le "possibili azioni per contrastare questi comportamenti e riportare sui 24 chilometri di Futa fra Pianoro Vecchio e La Ca' di Monghidoro una migliore fruibilita' per tutti i cittadini che vivono o frequentano le zone del nostro appennino".

"In accordo con i sindaci dei tre Comuni - sottolinea Monesi in una nota- chiederemo al prefetto di istituire un tavolo specifico sulla questione Futa al quale presenteremo una proposta condivisa, frutto del lavoro che in questi mesi e' stato fatto in stretta collaborazione con le polizie locali dei Comuni e della Citta' metropolitana". Da fine aprile ad oggi, informa ancora Monesi, "sono stati oltre 300 gli utenti della strada controllati sulla Futa dalla polizia locale della Citta' metropolitana nei fine settimana a conferma del costante impegno dell'ente".