Nubi sul Motor Show: verso il trasloco a Modena?

Il Motor Show verso Modena? Sono indiscezioni di stampa oggi a ipotizzare il terzo stop alla kermesse motoristica, peraltro pubblicizzata a luglio come ancora a Bologna, ma che alcune informazioni danno invece in partenza, forse definitiva, verso la Ghirlandina, magari in un tandem con le Due Torri. Male sono andati i conti nelle passate edizioni, e inoltre lo sviluppo dei padiglioni fieristici creerebbe non pochi problemi agli show all'aperto, nocciolo delle performances del Motor Show.

Le opposizioni in consiglio comunale non vedono bene il futuro dell'expo dei motori e intervengono per attaccare, -come riporta la Dire- con i capigruppo M5s e Lega in Consiglio comunale, Massimo Bugani e Francesca Scarano, intervenuti oggi in aula a Palazzo D'Accursio.

"Da anni ci facciamo ridere dietro su un asset fondamentale per la città come la Fiera- tuona Bugani- nei mesi scorsi si è parlato di rilancio, poi di accordo con Rimini, poi con Milano, poi da soli... Su BolognaFiere ci sono solo tenebre. Il Motor Show era un brand vincente di questa città e ora va a Modena. Non si può andare avanti cosi'", attacca Bugani, che se la prende con l'assessore al Bilancio Davide Conte e anche con la stampa cittadina, 'rea' di non fare inchieste sullo stato economico di BolognaFiere. Vede nero anche Scarano.

Il trasloco del Motor Show è "un epilogo previsto- afferma la leghista- l'ipotesi era stata ventilata già a inizio anno. Ma il progetto è ancora poco chiaro. Come se cambiare location potesse ridare successo alla manifestazione. Sul web c'è ancora la promozione di un evento ormai morto, che non si terrà piu'". La capogruppo del Carroccio rimarca poi come "il sindaco Merola e il governatore Bonaccini portano avanti percorsi diversi e in antitesi tra loro sulla Fiera, mentre il presidente Calzolari pensa solo all'immobiliare, non preoccupandosi più degli eventi fieristici. Secondo me neanche i membri del Cda di BolognaFiere sono a conoscenza dei progetti per il futuro di via Michelino", affonda il colpo Scarano.