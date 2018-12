Muci, il poliziotto-eroe di Borgo Panigale: "Onorato del titolo conferito da Mattarella"

«Sono orgoglioso e sorpreso di essere stato insignito direttamente dal Presidente della Repubblica italiana del titolo onorifico di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana»: queste le prime parole di Riccardo Muci, il poliziotto che ha salvato delle vite rischiando la sua il 6 agosto, giorno dell'esplosione di Borgo Panigale.

Oggi infatti il presidente Sergio Mattarella ha conferito a due bolognesi le onorificenze al merito della Repubblica italiana, riconoscimento destinato, come recita la nota del Quirinale, a "cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarieta', nel soccorso, per l'attivita' in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità"

«Tale titolo rappresenta motivo di lustro per la Polizia di Stato la quale quotidianamente opera su tutto il territorio nazionale a tutela del cittadino in qualsiasi circostanza ed il cui operato il più delle volte passa in sordina. Sicuramente l'evento in cui sono stato chiamato ad operare è stato eccezionale ma lo spirito con cui sono intervenuto è lo stesso che anima il mio servizio quotidiano».

«Mi sento di ringraziare il Presidente della Repubblica - continua Muci - per la fiducia ripostami ed onorerò il titolo conferitomi intraprendendo nel al massimo il significato. Dedico infine questo riconoscimento alla Polizia di stato e alla mia famiglia, la quale mi ha da sempre insegnato i valori civici e di altruismo in cui credo».

Le congratulazioni sono arrivate anche del Questore di Bologna «per il prestigioso riconoscimento attribuito a Riccardo Muci che un'ora inorgoglisce tutta la polizia Bolognese».