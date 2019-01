Aeroporto: in viaggio con migliaia di euro addosso, fioccano le multe

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane di stanza presso l'Aeroporto di Bologna, disposti per il rispetto dell’obbligo di dichiarazione di denaro contante per importi superiori a 10mila euro che hanno permesso di intercettare, nei primi giorni del nuovo anno, denaro non dichiarato per oltre 90mila euro, trasportato da passeggeri in uscita dal territorio nazionale, e rinvenuto, perlopiù, sulla persona e all’interno dei bagagli.

In particolare un cittadino senegalese residente in Italia è stato trovato in possesso di valuta non dichiarata per circa 25mila euro, mentre due cittadini marocchini, anche loro residenti in Italia, viaggiavano con oltre 15mila euro ciascuno. Nel rispetto della vigente normativa valutaria, i viaggiatori si sono avvalsi della facoltà di estinguere le violazioni accertate mediante l’oblazione immediata, con il pagamento di una sanzione amministrativa.