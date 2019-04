San Lazzaro: camion in divieto di transito vicino alle scuole, fermato dalla Polizia Locale

Probabilmente non conosceva bene la strada o non ha notato la segnaletica stradale, ma un camion condotto da un greco è stato bloccato dagli agenti della polizia locale di San Lazzaro. L'uomo stava transitando in via Paolo Poggi, nel tratto di asfalto dove vige il divieto di transito, ed è stato fermato da una pattuglia a poche decine di metri dall'istituto 'Donini'.

Proprio in quel momento infatti, i bambini stavano entrando a scuola. Immediatamente è scattato il controllo, e dal cronotachigrafo digitale, è emerso anche il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo.

Immediata la sanzione: circa 1000 euro complessivi, che l'uomo ha dovuto pagare subito in quanto, con le nuove normative, è previsto il versamento immediato della multa da parte di conducentu stranieri.