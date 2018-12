Multe e sanzioni, Bologna sul podio: il Comune dietro solo a Milano e Firenze

Sono il computo totale tra multe alle auto, sanzioni, ammende e oblazioni: a Bologna il Comune in media tra il 2017 e il 2018 avrebbe incassato mediamente circa 30 milioni di euro, posizionandosi sul podio nazionale, dietro solo a Milano e Firenze. E' quanto emerge da uno studio del centro Impresalavoro, che ha rielaborato dati Istat con quelli del sistema informativo del ministero delle Finanze.

Il gettito extratributario è così stimato in 92,30 euro per abitante, anche se i verbali non sono tutti da addebitare a residenti nel municipio. Va anche preso in considerazione il dato che non tutte le sanzioni riguardano i verbali staccati per violazioni al codice della strada, la fattispecie più conosciuta -e più temuta- dai cittadini. Infatti nel novero delle sanzioni sono ricomprese tutti gli incassi, anche quelli ad esempio derivanti da infrazioni del regolamento di polizia urbana, come le norme sui dehor.