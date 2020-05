Aperti dopo le 21 nonostante l'ordinanza: multati e chiusi sette alimentari in centro

Multa e chiusura di due giorni per sette negozi di vicinato che non rispettavano l'ordinanza di chiusura alle 21. È il bilancio dei primi controlli della Polizia Locale dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza che da giovedì impone la chiusura anticipata per i piccoli alimentari del centro storico e, dallo stesso orario, il divieto di asporto per i laboratori artigianali alimentari.

"Nella prima serata di ordinanza sul divieto di asporto – scrive l'assessore alla Sicurezza e al Commericio, Alberto Aitini – dai controlli è emerso che la maggior parte degli esercenti ha rispettato le regole, cosa di cui ero sicuro e di cui sono molto contento. La Polizia Locale ha però sanzionato e chiuso per due giorni 7 negozi di vicinato che non rispettavano l’ordinanza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato decine di birre vendute abusivamente in piazza San Francesco. "Grazie ai nostri agenti per il lavoro che stanno facendo anche in questo difficile periodo – conclude Aitini – credo che la strada sia quella giusta: vivere la città rispettando le regole, evitando gli assembramenti e mantenendo il distanziamento interpersonale. Ci sono purtroppo ancora situazioni di criticità in alcune zone della città ma ripartire in sicurezza ed essere responsabili è l’unico modo per andare avanti".

Leggi anche: