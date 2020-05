Pratello, la protesta del locale: "Arrivate multe per assembramenti, chiudiamo di nuovo"

Una sanzione per "presunti assembramenti in strada nella scorsa settimana, quando effettuavamo solo servizio da asporto". Lo mette nero su bianco il Mutenye pub di via del Pratello, che annuncia di abbassare di nuovo le serrande, per protesta.

Il caso arriva all'indomani delle polemiche che si erano scatenate per gli affollamenti di strade e piazze conseguenti alla riapertura dei locali, prima del 18 maggio. In quel frangente -in particolare nell'adiacente piazza San Francesco- erano stati dispersi diversi gruppi di persone, alcune delle quali stavano consumando le bevande appena presi.

"Oggi, come a molti altri locali di via del Pratello, ci voleva essere notificata una sanzione, che abbiamo fermamente rifiutato" si legge nella nota del locale che si difende aggiungendo che "noi come staff e i clienti siamo stati responsabili, mettendo in atto ogni misura cautelativa, anche sotto consiglio degli stessi organi predisposti ai controlli che vigilavano in quei giorni".

Pertanto "ci troviamo costretti a chiudere per protesta, non sentendoci tutelati e sentendoci delusi dalla gestione dell'amministrazione che scarica la responsabilità sul buon senso di clienti e commercianti".

Intanto, sul fronte dei dehor, il comune attraverso una nota fa sapere che " la Giunta guidata dal Sindaco Virginio Merola, su proposta dell’assessore al commercio Alberto Aitini, ha licenziato una delibera che autorizza le deroghe al regolamento sui dehors e permette con una procedura semplificata e rapida l’ampliamento sperimentale dello spazio esterno degli esercizi commerciali per garantire le misure di distanziamento sociale legate all’emergenza sanitaria del coronavirus. La delibera sarà sottoposta all’approvazione da parte del Consiglio comunale nella prossima seduta".