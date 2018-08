Sciopero al cinema The Space: proiezioni a rischio

Chi volesse andare al cinema il prossimo weekend in una delle sale del circuito The Space Cinema potrebbe incontrare qualche difficoltà; la programmazione di alcuni film potrebbe saltare.

Infatti, per il 31 agosto, l'1 e il 2 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale nei 36 multiplex del circuito. Si tratta di uno stop di sei ore totali (modalità e orari saranno decisi dagli addetti del singolo cinema o a livello di territorio) indette da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil contro "il percorso intrapreso da The Space Cinema con licenziamenti individuali e atti unilaterali".

Un braccio di ferro che si è aperto l'11 luglio scorso a Livorno per il 'taglio' di quattro lavoratori, motivato dal calo degli introiti e delle presenze che il sindacato ha però contestato. Un percorso, per Slc-Fistel-Uilcom, "assolutamente inaccettabile, tanto più che ormai riguarda diverse sedi del gruppo (dopo Livorno, ora Bari e Salerno) e proprio i delegati sindacali dei vari siti. Se da un lato l'azienda millanta la volonta' di relazioni sindacali aperte, dall'altro opera in maniera subdola e non condivisa mettendo a tacere la voce dei lavoratori, attraverso licenziamenti improvvisi".

Inoltre, ci sono "richieste di prestazione aggiuntive" senza l'applicazione del contratto nazionale sul pagamento delle mansioni extra. "Ribadiamo con decisione che non è questo il modo per affrontare le criticità del settore e le difficoltà di mercato, né le relazioni industriali", insistono le sigle lanciando i tre giorni di mobilitazione nei 36 multiplex (362 sale e 79mila posti a sedere) presenti in tante regioni: uno in Abruzzo, Liguria e Sicilia, due in Sardegna, Calabria, Piemonte, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto; tre in Campania e in Toscana, quattro in Emilia-Romagna, cinque in Lombardia. (Mac/ Dire)