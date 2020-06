Due truffe ad anziani in pochi minuti, bottino 25mila euro

Due truffe con identico "copione" ad anziani in meno di un'ora. Vittime due sorelle di 89 e 91 anni e una coppia di 90 e 83.

Il primo raggiro è andato a segno in zona Murri poco dopo le 13 di ieri, 17 giugno. Un sedicente caldaista ha avvicinato una 89enne che stava rincasando. Una volta al'interno dell'appartamento, in cui si trovava anche sua sorella 91enne, ha chiesto alle anziane di riporre oro e contanti in camera da letto. Successivamente ha chiesto di poter visionare la cassaforte. Le donne però si sono insospettite e hanno chiamato la polizia. Troppo tardi, il finto tecnico si era già dileguato con gioielli e ori per circa 15.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stesse modalità per la truffa avvenuta in zona Bolognina: un uomo ha citofonato a una coppia di anziani, 90 anni lui e 83 lei, qualificandosi come idraulico inviato ad effettuare dei controlli per conto dell'amministratore di condominio. Una volta all'interno ha chiesto se vi fossero oggetti metallici che avrebbero interferito con gli attrezzi, così moglie e marito hanno gli hanno indicato la cassaforte e mostrato il contenuto. Al termine dei falsi accertamenti, il ladro si è allontanato, non prima di aver svuotato la cassaforte di 600 euro e gioielli del valore di circa 10mila euro.