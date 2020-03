Museo Morandi al Mambo, il Comune vince in primo grado la causa civile

La prima sezione civile del tribunale di Bologna ha sentenziato a favore del Comune di Bologna, in merito alla causa civile di primo grado mossa dalla presidente Elisabetta Brunelli sul mancato ricolocamento delle opere del museo Morandi a Palazzo D'Accursio.

A darne notizia è il Comune di Bologna, citando una sentenza pronunciata il 3 marzo scorso. Il tibunale ha deciso che l'attuale collocazione del museo ha "rispettato le volontà della signora Maria Teresa Morandi, sorella di Giorgio Morandi, quando la collezione di opere del fratello è stata trasferita al MAMbo nel 2012, durante il primo mandato del sindaco Virginio Merola".

Oltre a Brunelli a muovere la contesa legale fu anche il “Comitato di volontariato per il Ripristino del Museo Morandi a Palazzo d’Accursio”.



Secondo Palazzo D'Accursio la sentenza "riconosce la correttezza dell’operato del Comune di Bologna sulla base del fatto che nell’atto di donazione del 1991 la signora Morandi “ha tenuto ben distinti lo scopo della donazione da un lato e le clausole regolatrici dall’altro”.

"Per il tribunale -continua la nota- la realizzazione di una sezione specifica all’interno del MAMbo, dedicata alle opere del grande artista bolognese, rispetta queste volontà tenuto conto che anche il signor Carlo Zucchini (nominato dalla sorella custode di questi adempimenti) ha condiviso la scelta del Comune. La sentenza sottolinea che il MAMbo è una “sede prestigiosa in un luogo facilmente raggiungibile anche a piedi e all’interno della cerchia muraria cittadina”.



Esprime soddisfazione l’assessore alla cultura Matteo Lepore: “ E’ una conferma della validità di una scelta che questa amministrazione ha compiuto e per questo vorrei ringraziare il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Bologna Musei che già nel 2017, quando la causa è stata promossa, si era espresso a favore della permanenza del Museo Morandi nell’edificio dell’ex Forno del Pane”.