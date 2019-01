Il primo museo di quartiere sarà in Bolognina, Ara: "Pubblico, gratuito e aperto alla collettività"

E' il primo in Italia ed è a Bologna, al Navile. Lo chiameremo "mtn", acronimo di museo temporaneo navile e sarà pubblico, gratuito e aperto alla collettività. E' il presidente di quartiere Daniele Ara a darne annuncio, presentandolo come una grande novità del 2019 sposata da lui e patrocinata dal Comune di Bologna: il museo inaugurerà a gennaio (il mese di Arte Fiera) nella sua sede all'interno della Trilogia del Navile.

"Il museo nasce dalla volontà di creare un centro sperimentale dedicato all’arte nel cuore nel quartiere - spiega Ara - valorizzando le potenzialità di una zona strategica e in forte via di sviluppo e trasformazione, che sta accogliendo sempre più giovani. Ogni anno verranno coinvolti cinque artisti a presentare un progetto appositamente pensato e realizzato ad hoc, un momento di ricerca e "studio" che culminerà in una mostra".



Come spiega meglio il presidente di quartiere: "La grande novità sarà proprio il tema della territorialità, il centro dal quale muoveranno le ricerche degli artisti invitati per individuare nuove possibilità di concepire e praticare tale concetto, ipotizzando nuovi comportamenti possibili e nuovi parametri. Insomma nuovi punti di vista e una cooperazione sociale che valorizzi tutto quello che vi è intorno".



La sfida è stata lanciata da due artisti, Silla Guerrini e Marcello Tedesco, il progetto è sostenuto dalla Valdadige Sistemi Urbani, con il Patrocinio del Comune di Bologna e in Collaborazione con il Quartiere Navile. Una sfida importante che saprà coinvolgere direttamente gli abitanti, i bolognesi e attirerà qui (perchè no) visitatori appassionati di bello. Il Museo Temporaneo Navile è ospitato all’interno della Trilogia Navile ed è dedicato alla figura di Palma Bucarelli. Un'altra buona Notizia per la Bolognina, il 2019 sarà un anno dove accadranno altri fatti importanti.