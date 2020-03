Coronavirus, mette su una band in quarantena: "Volevo regalare un sorriso" | VIDEO

C'è chi viene da Modena, Bologna, Sala Bolognese e Calderara. Stefano De Salvo voleva continuare a suonare con altri musicisti ma senza avere un contatto, viste le restrizioni, e così ha pensato di coinvolgere diversi amici per suonare insieme a distanza.

"Quelli che vedi hanno tutti aderito con passione e voglia di fare – ci dice Stefano, che nel video è il cantante – uno di questi mi aveva detto che non sarei riuscito nell’intento, ma poi mi ha chiamato dicendomi che l’ho stupito e che sono stato formidanbile. L'obiettivo è regalare un sorriso – conclude –, in un momento come questo ho rallegrato delle giornate agli spettatori e tenuto occupati mentalmente gli altri musicisti. E ho già in mente altri progetti".