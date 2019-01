Controlli dei Nas nella sanità: esegue vaccini, ma è ragioniera

Il Nas di Bologna ha scoperto una signora che praticava la somministrazione di vaccini ed altre prestazioni, senza però essere medico. Infatti, la donna, moglie ragioniera di un medico di base e sua collaboratrice nello studio ubicato in una località del Ferrarese, non si limitava a svolgere attività di segreteria ma, con il consenso del marito faceva visite e presciveva farmaci, con tanto di posologia. I due coniugi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.

Nel bolognese invece, i Carabinieri anti-sofisticazione hanno intensificato i controlli nel settore per porre idonee azioni di contrasto a tutela della salute pubblica. Controllate due aziende della provincia, al termine delle verifiche, ha sequestrato 1500 confezioni di dispositivi medici ed integratori alimentari da utilizzare per il trattamento dell'obesità. I prodotti era stati artatamente contraffatti, con modifiche nel numero di lotto e nella data di scadenza.