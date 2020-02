Lasagne e ragu mal conservati: Nas stacca maxi-multa a noto ristorante del centro storico

Circa 200 kg di alimenti artigianali tra ragu, lasagne, ravioli, gnocchi e crostate sono stati sequestrati dai Nas di Bologna, alla fine di una ispezione in un noto ristorante del centro storico, nella zona tra piazza Malpighi e via Ugo Bassi. La merce, per un valore di circa 5mila euro, non risultava né scaduta né adulterata, ma era conservata nel modo previsto dalla normativa.

Ragu e lasagne erano conservati ammassati le une sugli altri in frigo a pozzetto, il tutto senza nessuna marcatura di riferimento né di provenienza. Al termine dell'accertamento è stato elevato un verbale da 5600 euro, a carico del titolare, un cittadino russo di 35 anni. La violazione è addebitata per omissione di applicazione di procedure di autocontrollo, rintracciabilità del prodotto e indicazione obbligatoria.