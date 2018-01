Nativity- i presepi di Ivan Dimitrov: 'Non mi aspettavo una mostra così bella'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

“NATIVITY” : La mostra che non ti aspetti “Non mi aspettavo una mostra così bella” - E' questo il commento prevalente dei visitatori all'uscita della mostra “Nativity- I presepi di Ivan Dimitrov”, lasciato a voce o scritto sul “libro delle firme”. Se vi aspettate la classica rassegna natalizia di presepi avrete infatti una sorpresa: in mostra sono esposte oltre 300 sculture “pezzi unici” in terracotta, ognuna modellata a mano dall'artista Ivan Dimitrov, dedicate al tema della Natività. Alcune sono composte in piccoli gruppi, altre sono inserite all'interno di maestose e monumentali scenografie (fino a oltre 4 metri di larghezza) dedicate ai grandi Maestri della storia dell'arte come Leonardo, Dürer, Rubens e Brueghel, artisti dei quali Dimitrov ha interpretato con la sua scultura alcuni dei quadri più famosi. Il tutto presentato in un un allestimento raffinato e curato nei dettagli , dalle scenografie alle luci alle musiche, per valorizzare sia le opere che le la splendida “location” di Palazzo Isolani in Piazza Santo Stefano, in modo da far immergere il visitatore in un'atmosfera di bellezza. Chi volesse visitarla ha tempo fino a domenica prossima 7 gennaio, ultimo giorno della mostra. “Nativity - I Presepi di Ivan Dimitrov” Bologna - Palazzo Isolani - Piazza Santo Stefano 16 16 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018 Ingresso Euro. 7,50 orari: 5 gennaio 9,30 -13 14,30-19,30 6 e 7 gennaio 9,30-13 14,30 -20,00 la biglietteria chiude mezz'ora prima