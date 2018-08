Caso nave Diciotti: da Bologna parte l'esposto contro Salvini

"Quello che sta accadendo in queste settimane è inumano". A scriverlo sui social l'avvocato Michele Giarratano, attivista LGBT, che condanna la vicenda della nave Diciotti a Catania" la nave con a bordo 177 migranti, dalla quale sono scesi solo i minori. "Non ci interessano solo i diritti Lgbt ma tutti i dirittiumani. Basta osservare in silenzio, agiamo!"

"Non possiamo rimanere indifferenti" continua Giarratano che insieme ai colleghi Fabio Nacchio e Cathy La Torre (ex consigliera comunale - ndr) hanno preparato un esposto contro il Ministro dell'Interno matteo Salvini che ha espressamente vietato lo sbarco: "Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi sgonfi e su barche che rischiano di affondare i loro figli. Sono tutti immigranti illegali. Voi sapete che in Australia c'è il principio del 'no way', nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano, a questo si dovrà arrivare" ha dichiarato il Ministro dell'Interno.

"E' intollerabile restare immobili mentre 150 persone sono trattenute su una nave militare, contro la loro volontà, per il diktat di Salvini", ha scritto La Torre sul social "un ministro come un Duce, impone le sue scelte al di sopra di ogni norma, regola, convenzione, umanità".

L'esposto si può scaricare, compilare e inviare alla Procura di Catania, Piazza Verga 15 - 95129 Catania.

QUI esposto-nave-diciotti

