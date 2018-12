Navetta Tper Fico, si pensa allo stop: «Destino del Ficobus ancora al vaglio»

Entro fine 2018 si saprà il destino della navetta per Fico. Per adesso, "bisogna andare avanti e vedere che succede". La presidente di Tper, Giuseppe Gualtieri, lascia ancora in sospeso la partita sul cosiddetto 'Ficobus', il mezzo di collegamento tra il parco Eatalyworld e il centro di Bologna.

Arrivata ormai al termine del primo anno di sperimentazione, accompagnato da numerose polemiche (soprattutto politiche) sul suo scarso utilizzo, la navetta è ancora in bilico tra il mantenimento in servizio e la cancellazione. "Bisogna tirare le fila di quello che e' successo durante l'anno e fare qualche scelta - afferma Gualtieri, ospite del gr di 'Incronaca', la testata del master di giornalismo dell'Alma Mater di Bologna - sicuramente da qui alla fine dell'anno qualche decisione verra' presa".

E aggiunge: "Fico ha un ruolo importante, bisogna andare avanti e vedere che succede". Meno di un mese fa, in occasione dei festeggiamenti per il primo anno di attivita' di Fico, l'ad di Eatalyworld Tiziana Primori spiegava: "Al bus stanno pensando il Comune e Tper. Penso che questa sia una realta' che un collegamento con la citta' lo deve avere. Quale, non lo so, ma un collegamento ci sara'. Sta finendo la sperimentazione, Tper e Comune presenteranno una proposta". (Dire)