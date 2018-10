Microaree Sinti al Navile, Barigazzi: 'Residenti informati, i comitati seguiranno i lavori'

Le microaree per rom e sinti al Navile avranno i loro residenti controllori. Lo ribadisce l'assessore a Welfare e sanità del Comune di Bologna Giuliano Barigazzi, in risposta alle domande giunte in Question Time sia dal consigliere Gian Marco De Biase (Insieme Bologna) che dal capogruppo Pd Claudio Mazzanti.

"I lavori sono iniziati il 20 settembre apre Barigazzi- e dovrebbero terminare alla fine di gennaio. Il 9 maggio scorso personalmente ho incontrato assieme ad Asp i primi cittadini che faranno parte dei due comitati di entrambe le microaree e che seguiranno i lavori della realizzazione, abbiamo redatto un verbale in cui ci siamo detti che verranno realizzati due comitati di una decina di cittadini che affiancheranno gli operatori dell’Asp e si occuperanno non solo della implementazione del progetto in essere, ma di costruire un vero e proprio progetto di comunità. Verranno firmati dei patti di convivenza dalle persone che lì risiederanno, una quindicina in ognuna delle due aree con le utenze a loro carico. Questi cittadini, assieme a noi, non solo cercheranno di seguire la corretta implementazione di quel progetto ma hanno aderito all’idea di costruire un vero e proprio progetto di comunità che smussi le tensioni possibili e faccia sì che facciamo un passo avanti nel senso dell’integrazione".

"Noi -conclude Barigazzi- abbiamo un progetto lavorativo su quelle aree, un progetto di dispersione scolastica e abbiamo anche un progetto abitativo, perché come ricordava prima il consigliere Mazzanti, 5 nuclei hanno già aderito all’idea di andare a vivere in casa, altri 5 in transizione abitativa e molte di queste persone stanno già scegliendo di non stare nelle aree e di andare in casa".