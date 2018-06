Cagnolino legato nel terrazzo al sole, salvato da vigili e pompieri

Chiuso al caldo in un piccolo terrazzo, legato a un corto guinzaglio, senz’acqua: un cagnolino è stato trovato così dagli agenti del reparto Navile della Polizia Municipale, chiamati da alcuni condomini che sentivano il cucciolo lamentarsi.

Gli agenti sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e hanno liberato l’animale: lo hanno accuratamente lavato e fatto visitare immediatamente da un veterinario chiamato sul posto. Il cucciolo era per fortuna festoso e in buone condizioni di salute, ma senza il microchip che invece è obbligatorio. A carico del padrone del cane, assente al momento dell’intervento, sono scattati verbali per la mancata registrazione all'anagrafe canina e per le cattive condizioni igieniche in cui il cucciolo era tenuto.