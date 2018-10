'Ndrangheta al Nord: 40 condanne al processo Aemilia

40 condanne definitive. Così la Corte di Cassazione ha confermato l'impianto accusatorio del processo di 'Ndrangheta 'Aemilia'.

Nel dettaglio, riferisce l'Ansa, per quattro imputati ci sarà un nuovo processo d'appello, mentre altri due imputati hanno visto ridursi la pena. Lo ha stabilito nella serata di mercoledì, decidendo sugli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, la quinta sezione penale della Cassazione, che ha anche accolto in parte i ricorsi delle parti civili, la Regione Emilia-Romagna e i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

In questi giorni, intanto, si sta concludendo il primo grado del processo in rito ordinario per 148 persone, con il tribunale di Reggio Emilia entrato in camera di consiglio dopo 195 udienze.