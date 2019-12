'Ndrangheta, maxi retata dei Carabinieri: due arresti in città

Cinque arresti in Emilia-Romagna dei quali due a Bologna nell'operazione del Ros dei Carabinieri che ha messo in manette 334 persone.

A Bologna sono finite in carcere due persone "di passaggio". A Meldola e a Carpi altre tre. Su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, inserite nell'operazione 'Rinascita-Scott', eseguita dai Carabinieri, al palo sono finiti esponenti ritenuti vicini alla cosca di ndrangheta Mancuso attiva nella provincia di Vibo Valentia.

Complessivamente sono 416 gli indagati accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio ed altri numerosi reati aggravati dalle modalità mafiose. Nell'ordinanza i Carabinieri hanno provveduto al sequestro di beni per un valore di circa 15 milioni di euro. L'operazione ha interessato diverse regioni italiane: Calabria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Arresti sono stati eseguiti anche in altri Paesi europei: Germania, Svizzera e Bulgaria. Per eseguire l'operazione sono stati impiegati 2.500 militari dell'Arma. (dire)