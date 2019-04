Blitz contro 'Ndrangheta, operazioni anche a Bologna

Blitz contro la 'ndrangheta anche a Bologna. In base alle prime informazioni pervenute, la Polizia di Stato di Vibo Valentia, a conclusione di indagini in collaborazione con la questura di Catanzaro e con lo Sco coordinati dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, dalle prime ore di stamane sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di numerose persone, in diverse città del paese, tra cui il capoluogo emiliano.

Sotto le Due Torri, secondo quanto riportato dall'Agi, sarebbe collocata una delle basi operative del clan, dove sono state sequestrate armi a esso riconducibili.

I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e rapina aggravati dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione, tuttora in corso, vede l'impiego di oltre 200 poliziotti a Vibo Valentia e altri nelle province di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Bologna, L'Aquila, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Nuoro, Milano, Udine.