'Ndrangheta, estorsione ai parenti del pentito: tre in manette

Sono stati eseguiti in Emilia-Romagna, Lazio e Calabria i tre arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza, in merito a un presunto episodio di estorsione ai danni dei familiari di un collaboratore di giustizia della 'ndrina Bellocco della zona di Rosarno, nel calabrese.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna e dello Scico - Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma stanno dando esecuzione, in Emilia Romagna, Lazio e Calabria, ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre pregiudicati, ritenuti responsabili di un episodio di estorsione ai danni dei familiari di un collaboratore di giustizia in provincia di Ravenna.

Contemporaneamente all’esecuzione del provvedimento cautelare -si legge in una nota delle Fiamme Gialle- sono in corso numerose perquisizioni.