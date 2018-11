Risparmio energetico, porte aperte negozi: 400 controlli, solo 4 multe

400 controlli del Comune di Bologna sui negozi per far rispettare l'ordinanza del 2017 che impone la chiusura delle porte contro lo spreco di energia. Solo quattro però le multe elevate, quindi "non è corretto dire che la maggior parte degli esercizi commerciali non è in regola".

Parola di Valentina Orioli, assessore all'Ambiente di Palazzo D'Accursio, nella risposta fornita oggi in Consiglio comunale (letta in aula dalla collega di Giunta Virginia Gieri) all'interrogazione di Emily Clancy di Coalizione civica. Lunedì scorso, il Pd in Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno presentato dalla stessa Clancy, che invita la Giunta ad aumentare i controlli per far rispettare l'ordinanza e mette in discussione le cosiddette lame d'aria all'ingresso degli esercizi come alternativa alla chiusura delle porte.

L'assessore però la pensa diversamente: "L'ordinanza sulla chiusura delle porte degli esercizi commerciali coerentemente alla norma cui fa riferimento, prevede che le barriere a lame d'aria, se installate a regola d'arte, possano costituire alternativa alla effettiva chiusura delle porte". Un aspetto che è stato anche "oggetto di uno specifico chiarimento da parte della Regione". Le sole quattro multe elevate su 400 controlli, dunque, si spiegano "proprio perchè la maggioranza degli esercizi commerciali ha lame d'aria installate- afferma l'assessore- non mi sembra quindi corretto affermare che i negozi sono in buona parte non in regola". Detto questo, Orioli dice di condividere il messaggio dell'odg, invitando i negozi a chiudere le porte come "gesto di civiltà", per "prendersi cura della qualità dell'aria risparmiando energia". (dire)