Negozio centro storico, dalla zampa di vitello ai cosmetici: sequestrati 75kg di prodotti

75 chili di prodotti non a norma sono stati sequestrati in un negozio del centro storico. Nei guai un 37enne residente a Bologna e originario del Bangladesh. Nei locali gli agenti del reparto commerciale della Polizia Municipale, nell’ambito dei servizi a tutela del consumatore, hanno sequestrato prodotti di bellezza e alimentari come riso, farina, datteri, pesci, surgelati, caramelle e una zampa di vitello.

Il titolare del negozio è stato sanzionato per quasi 7.000 euro, oltre che per violazioni sull’etichettatura anche per insegna abusiva e mancanza del cartello con gli orari dell’esercizio.