VIDEO| Casa dei Risvegli, Fulvio De Nigris a Nemo: 'Le famiglie non si arrendono'

Un monologo emozionante quello di Fulvio De Nigris ospite della trasmissione "Nemo - nessuno escluso", condotto da Enrico Lucci, Valentina Petrini.

Venerdì 4 maggio in prima serata su Rai2 si è parlato della "Casa dei Risvegli Luca De Nigris" dell’umanità che la circonda e del percorso per arrivare alla struttura d'eccellenza, unica in Europa.

Luca, morto a sedici anni dopo un periodo tra coma e stato vegetativo durato ben 240 giorni e un'operazione che allora fu definita 'perfettamente riuscita'.

DA LUCA LA NASCITA DELLA CASA DEI RISVEGLI

Dapprima nacque l'associazione 'Gli amici di Luca', prima per provvedere alle sue cure all'estero e poi per promuovere, poi la nascita della Casa dei Risvegli, il primo centro pubblico innovativo, assistenziale e di ricerca, rivolto a persone in coma, attivo dalla fine del 2004 nell'area dell'ospedale Bellaria, in via Giulio Gaist.

Oggi è una struttura innovativa, dedicata alla riabilitazione, formazione e ricerca nel campo delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), con particolare riferimento ai Disordini della Coscienza (DOCs).