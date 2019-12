VIDEO| ‘Nessuno vuole essere Robin’: gli auguri di Natale alla città

"Come ogni Natale decidiamo di dedicare alla nostra città un video di auguri". Così Fronte Del Palco e La Bottega del Canto di Simona Rae, due realtà associazionistiche del territorio bolognese, che promuovono l’alfabetizzazione musicale, appassionando ed avvicinando sempre più persone alla musica e all’arte.

"Quest’anno omaggiamo i primi 20 anni di carriera di Cesare Cremonini e la sua ‘Nessuno vuole essere Robin’, di cui si possono ammirare le luminarie in via D’Azeglio".



Simona Rae, ideazione musicale e video, arrangiamenti

Renato Droghetti, piano & sound engineering

Francesco Falcone, cori e trombone

Leo Meconi, chitarra acustica e cori

coro: Andrea Fanti, Angela Stufa, Barbara Delvento, Barbara Morrone, Chiara Picolla, Cristina Pallotta, Elena Reina, Giulia Rochira, Jessica Benassi, Riccardo Accordino, Roberta Zanelli, Serena Siciliano, Silvia De Luca, Simona Rae, Sofia Giannasi, Virginia Pedroni



registrato c/o gli studi di San Luca Sound

riprese Cristian Radu Papucica

montaggio Eugeniu Cornitel