Restaurato il "gemello" del Nettuno a Bruxelles: inaugurazione il 17 aprile

Chi sa che una copia esatta della Fontana del Nettuno si trova a Bruxelles, vicino al Palazzo reale? Ebbene, al Zigànt ha un fratello gemello e anche per lui un paio di anni fa era arrivato il momento di rimettersi a nuovo. E' stato smontato e restaurato ed è stata installata anche una pompa sotterranea. Bologna Today intervistò infatti Enca Caen, uno dei restauratori e scultore.

Ora è tutto pronto e il 17 aprile prossimo, dopo 60 anni di inattività, tornerà in funzione. Monsieur Caen ha invitato anche la redazione di Bologna Today, ma abbiamo dovuto declinare ...

Il Nettuno belga è un'opera voluta da re Leopoldo 2 che visitò Bologna, vide l'originale e se ne innamorò. Fece realizzare la copia esatta in Italia e la fece arrivare in nave a Bruxelles. La statua in bronzo fu realizzata nel 1903 da Giorgio Sangiorgi e costò al re quasi 8 milioni di franchi.

