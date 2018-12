Nettuno d'oro a Franco Grillini: 'Sui diritti non si torna indietro' / VIDEO

Si legge nella motivazione ufficiale: "Franco Grillini ha attraversato tutte le fasi del movimento LGBT degli ultimi quarant’anni contribuendo, dentro e fuori le istituzioni, a modificare la discussione pubblica sull’omosessualità e a sviluppare una cultura dei diritti civili che ha portato l’Italia al livello dei più importanti paesi europei".

E ancora: "In particolare, a Bologna, partecipa alla storica consegna del Cassero di Porta Saragozza il 28 giugno 1982. Per la prima volta un Comune italiano dava in affitto a un'associazione LGBT uno stabile di sua proprietà".



Il Nettuno d'Oro è un premio conferito dal Comune di Bologna a partire dal 1974 ad aziende, cittadini, istituzioni ed associazioni culturali che hanno onorato con la propria attività professionale e pubblica la città di Bologna.