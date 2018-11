Ancora lavori al Nettuno, arriva la recinzione: parte disinfezione del sistema idrico

Manutenzione straordinaria per il Nettuno. Le analisi condotte dal Comune hanno mostrato una proliferazione di microrganismi nel sistema di filtraggio delle acque: pertanto il Gigante da domani, 27 novembre sarà recintato e messo a secco, con una opera di pulizia completa, anche del sistema di filtraggio. Per i lavori, il perimetro della fontana sarà anche recintato da transenne di cantiere: l'intervento dovrebbe concludersi comunque entro la settimana di Natale, con una previsione di circa venti giorni di pulizie.

Torna quindi sotto i ferri la fontana-simbolo di Bologna, dopo il restauro massiccio terminato quasi un anno fa. Una manutenzione delicata e continua, quella del Nettuno, anche dovuta a diversi vincoli sui materiali. Sotto accusa questa volta è finito il guano dei piccioni: il cloro, utilizzato normalmente per evitare il proliferare dei microrganismi, non si può utilizare per via dell'azione corrosiva che esercita nelle parti di bronzo. Sono comunque previsti dei potenziamenti a livello del sistema di filtraggio, sostituito peraltro durante l'ultimo restauro.