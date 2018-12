Passeggia di sera, nel bosco, con la neve: 83enne soccorso dai Carabinieri

Un signore di 83 anni è stato recuperato nella serata di ieri in stato di principio di ipotermia dopo che si era perso nel bosco. I soccorsi sono arrivati per mano dei Carabinieri di Casalecchio e Sasso Marconi, che hanno ritrovato l'anziano intorno alle 20 nei pressi di un'area boschiva adiacente al parco Talon.

E' stato lo stesso 83enne a chiamare i soccorsi, non appena si è accorto che non riusciva a ritrovare la via del ritorno. In quei momenti infatti aveva iniziato a nevicare intensamente in tutta la zona. L'83enne, che vive con la moglie a Casalecchio, ha detto di essere uscito per fare una passeggiata serale.